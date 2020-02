Dervio, lavori alla rete elettrica: i residenti restano senza corrente

Il disservizio ha riguardato i residenti in alcune vie, corrispondenti a circa un quarto del paese

La corrente elettrica, tolta alle 13.15, sarebbe dovuta tornare alle 16.30, ma così non è stato: il black out è durato fino alle 18.30

DERVIO – Al buio, ben più del previsto, per via di un disservizio legato ai lavori sulla rete elettrica. E’ successo oggi, giovedì, ai residenti nella parte bassa di Dervio, compresa tra via Matteotti, via Plinio, via Foppa, via Vignola, via Capona e via Corte di Giustizia. Un quarto di Dervio è rimasto senza corrente elettrica per un periodo ben più lungo rispetto a quanto annunciato da Enel Distribuzione. A raccontarci la vicenda è Silvio Sandonini, residente in una delle vie coinvolte dal disservizio. “Nei giorni scorsi Enel Distribuzione aveva provveduto a distribuire in giro gli avvisi relativi all’interruzione dell’erogazione della corrente elettrica dalle 13.15 alle 16.30 di oggi, giovedì 6 febbraio”. Il motivo? Semplice: un intervento sulla rete elettrica con il distacco e l’interramento di alcune linee. Qualcosa però non deve essere andato per il verso giusto.

“Di solito quando mettono questi avvisi tendono sempre a stare larghi con la fascia di interruzione dei servizi dovuta ai lavori. Purtroppo questa volta non è andata così”. Alle 16.30 infatti la luce non era tornata. “Sono sceso in strada per andare a parlare direttamente con gli operai della ditta a cui Enel ha commissionato il lavoro chiedendo spiegazioni. Si sono scusati per il disagio garantendomi che entro mezz’ora avrei potuto riaccendere luci e riscaldamento”. Così purtroppo non è stato. “Vedendo che la corrente non tornava, il supermercato del paese si è trovato costretto a chiudere. E noi privati siamo rimasti con i nostri disagi. Sono tornato al cantiere e non hanno saputo dirmi nient’altro che avrebbero risolto al più presto il problema. Ho anche provato invano a contattare il call center dell’Enel”. Scocciato e arrabbiato, Sandonini si è rivolto al sindaco Stefano Cassinelli che si è mobilitato a sua volta per risolvere il problema. Un intervento provvidenziale visto che, intorno alle 18.30, due ore dopo l’orario originariamente stabilito, la corrente è tornata.