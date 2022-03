Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato

L’attrezzatura ritrovata nel lago e il forte vento avevano fatto scattare le ricerche, ma lo sportivo era già in salvo

DERVIO – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo, nelle acque del lago davanti a Dervio. L’attrezzatura di un surfista/kitesurfista è stata ritrovata in mezzo al lago e, visto che in quel momento spirava un forte vento, sono stati subito allertati i soccorsi.

Da Bellano sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una squadra nautica si è portata sul posto per effettuare le ricerche dello sportivo. Per fortuna si è poi scoperto che il malcapitato era già stato tratto in salvo da una imbarcazione a vela. L’uomo è stato affidato alla squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco che lo ha riportato in luogo sicuro.