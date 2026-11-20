Alpino e Nonno Vigile, da oltre 30 anni faceva anche parte della grande famiglia della Croce Rossa di Colico

“Una presenza preziosa, esempio di generosità e di autentico spirito di servizio, dentro e fuori dalla Croce Rossa”

DERVIO – Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, a Dervio, i funerali di Tersillo Sandrini, per tutti “Terri”, morto nei giorni scorsi all’età di 86 anni. A Dervio (e non solo) era conosciuto e apprezzato da tutti per il suo inesauribile impegno a favore della comunità. Da anni, infatti, si dava da fare in ambito sociale su più fronti.

Da oltre 30 anni Tersillo Sandrini faceva parte della grande famiglia della Croce Rossa Italiana di Colico che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “Oggi il Comitato di Croce Rossa Italiana di Colico piange la scomparsa di Tersillo “Terri” Sandrini, volontario che per oltre trent’anni ha dedicato tempo, energie e cuore alla nostra associazione. Una presenza preziosa, un esempio di generosità e di autentico spirito di servizio, dentro e fuori dalla Croce Rossa. Ci piace pensarti ancora in mezzo a noi, con il tuo sorriso e la tua disponibilità, sempre pronto a dare una mano. Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sincere condoglianze del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei volontari e dei dipendenti del Comitato. Buon viaggio, Terri. Grazie per tutto il tempo che ci hai dedicato. Il tuo impegno resterà parte della nostra storia”.

Tersillo Sandrini, però, faceva anche orgogliosamente parte del Gruppo Alpini di Dervio e del gruppo “Nonni vigili volontari”, supportando la comunità in diversi servizi a partire dall’attraversamento pedonale dei bambini della scuola.

Lascia la moglie Carmen, il fratello Dario, la sorella Angela e tutti i parenti. I funerali, come detto, saranno celebrati venerdì 20 novembre alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Dervio.