DERVIO – La strada che dal paese di Dervio sale in Valvarrone è bloccata per un tir incastrato. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, giovedì 19 agosto. Quindi al momento (ore 14.30) il collegamento tra lo svincolo della Statale 36 e Dervio è bloccato in entrambi i sensi di marcia.