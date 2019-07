Diga di Pagnona. Sopralluogo del sindaco di Dervio: “Confermate le condizioni di sicurezza”

Rimossa una parte considerevole dei detriti legnosi

“Proseguiremo il percorso per ridurre ancora i possibili rischi”

DERVIO – “Doveroso ringraziare Enel per la disponibilità dimostrata nel sopralluogo odierno”. Il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli con i tecnici di Enel Green Power e Affari Istituzionali di Enel ha effettuato oggi, martedì, un sopralluogo alla diga di Pagnona.

“Sono stati attenti nell’illustrare tutte le questioni connesse alla diga e alla sicurezza. Come amministrazione comunale, alla presenza del coordinatore della Protezione civile comunale Marzio Colombo, abbiamo effettuato un lungo sopralluogo al fine di comprendere la situazione attuale e le possibili evoluzioni. Diamo atto ad Enel di aver provveduto in queste ultime settimane, con le difficoltà enormi legate alla mancanza di una strada di accesso, a rimuovere una parte considerevole dei detriti legnosi presenti nel bacino”.

Permane la preoccupazione di fronte al ripetersi di eventi piovosi come quello del 12 giugno: “Anche se gli stessi tecnici di Enel hanno precisato che si è trattato di un evento con cadenza tra i 200 e i 500 anni e che sono confermate le condizioni di sicurezza della diga anche a fronte dell’evento eccezionale – ha continuato il sindaco -. Ciò non toglie che dobbiamo creare le condizioni di sicurezza per la popolazione derviese. Proseguiremo il percorso per avere interventi di mitigazione del rischio con la collaborazione di Regione Lombardia, oggi presente al sopralluogo con il dirigente UTR Brianza, sede di Lecco, Pietro Lenna e con Enel abbiamo dato il via a un confronto che certamente potrà essere proficuo e positivo e che nel giro di un mese dovrà portarci ad atti concreti e tangibili”.