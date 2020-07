Disperso nel lago a Onno, senza esito il secondo giorno di ricerche

I Vigili del Fuoco hanno operato anche con l’ausilio di un drone subacqueo

Il 26enne è disperso da mercoledì pomeriggio. Le ricerche proseguiranno venerdì

ONNO – Per tutta la giornata i soccorritori hanno scandagliato le acque del lago dove ieri pomeriggio, mercoledì, si sono perse le tracce di un giovane 26enne di nazionalità rumena che insieme ad un amico stava facendo un giro in barca, al largo di Onno. Fino ad ora, purtroppo, le ricerche non hanno però dato esito.

Come appreso, il giovane aveva noleggiato una barca nel pomeriggio di mercoledì insieme ad un amico connazionale 24enne. I due si erano spinti al largo per poi fare un bagno: una volta in acqua però non sarebbero più riusciti a raggiungere la barca, spinta alla deriva dalle onde e rimasta col motore acceso. Il più giovane era riuscito a farsi soccorrere, avvistato da una coppia che stava transitando lì vicino in barca. Proprio lui aveva comunicato ai soccorritori che non era solo e che il suo amico era disperso.

La mobilitazione dei soccorsi è stata ingente: oltre ai Vigili del Fuoco da Milano si sono portati sul posto i sommozzatori che per tutto il pomeriggio di mercoledì hanno cercato il ragazzo, purtroppo senza esito.

Le operazioni sono riprese questa mattina, giovedì, di buon’ora, con l’utilizzo di un drone subacqueo: la ricerca strumentale si è resa necessaria vista la profondità del punto in cui il 26enne è scomparso. Alle 18 di questo pomeriggio, però, del ragazzo ancora nessuna traccia. Le ricerche riprenderanno domani mattina.