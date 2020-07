Disperso sul lago, si continua a cercare. Operazioni anche col drone subacqueo

Ancora nessuna traccia del 26enne disperso dopo un tuffo dalla barca

Oggi ricerche anche con il rover dei Vigili del Fuoco per scrutare le profondità

OLIVETO – Sono riprese in mattinata le ricerche del 26enne scomparso da ieri nelle acque del lago a Onno, durante un’uscita al largo in barca insieme ad un amico.

I vigili del fuoco, già impegnati mercoledì nelle prime ricerche, hanno allestito il campo base nella zona del pontile di Onno, con un mezzo di comando avanzato a coordinare le operazioni che verranno impegnati i sommozzatori e gli stessi pompieri che percorreranno di nuovo lo specchio d’acqua davanti ad Oliveto Lario a bordo di una pilotina. Sarà utilizzato anche il rover, un drone con il quale saranno perlustrate le profondità del lago.

I due ragazzi, entrambi di origine rumena, ieri pomeriggio avevano noleggiato una barca a motore a Onno. Una volta al largo si sarebbero tuffati ma poi non sarebbero più riusciti a raggiungere la barca, spinta alla deriva dalle onde e dal motore rimasto acceso.

Il più giovane dei due, 24 anni, è stato visto arrancare in acqua da una coppia che lo ha tratto in salvo sulla propria imbarcazione. Soccorso dal personale sanitario a riva, è stato trasportato in ospedale.