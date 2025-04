L’allarme verso le 13

Si tratta di un 63enne e un 64enne

MANDELLO – Intervento di soccorso urgente all’ora di pranzo al Moregallo per due sub colpiti da malore. L’allarme è scattato intorno alle 13, in posto si sono portate due ambulanze, due automediche, due elicotteri e i Vigili de Fuoco.

I due sub, 63 e 64 anni, sono stati soccorsi: uno di loro risulterebbe illeso, l’altro è stato soccorso in gravi condizioni.

Maggiori informazioni non appena possibile