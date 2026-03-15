Distacco roccioso a Bellano: intervento dei Vigili del Fuoco in via Taceno

L’evento franoso si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica

Sul posto oltre ai pompieri anche un geologo per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità del versante. Non risultano persone coinvolte

BELLANO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio a Bellano, in via Taceno, dove si è verificato il distacco di un pezzo di costa rocciosa che ha richiesto una verifica immediata delle condizioni di sicurezza dell’area.

L’allarme è scattato quando alcuni frammenti di roccia si sono staccati dal versante sovrastante, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza per controllare la situazione e valutare eventuali rischi per la viabilità e per le abitazioni vicine.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con l’APS del distaccamento di Bellano, affiancata dal funzionario di guardia, che ha coordinato le operazioni di verifica e di messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento.

Considerata la natura del dissesto, è stato richiesto anche l’intervento di un geologo, incaricato di effettuare una valutazione tecnica della stabilità del versante e di verificare la presenza di eventuali ulteriori punti di distacco lungo la parete rocciosa. Le operazioni si sono concentrate sul controllo della zona interessata, con particolare attenzione alle condizioni della parete e alla sicurezza della strada e delle abitazioni situate nelle vicinanze.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non risultano persone coinvolte né feriti. L’intervento si è quindi concentrato esclusivamente sulla messa in sicurezza dell’area e sulle verifiche tecniche necessarie per escludere ulteriori rischi.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire la piena sicurezza della zona.