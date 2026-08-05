Dolore a Mandello per la morte di Massimo Gilardoni, aveva 54 anni

Grande appassionato di musica, era organista in chiesa e maestro in alcuni cori

Il ricordo del coro “Voci nel tempo”: “Non dimenticheremo la tua energia, la tua grinta, quanto ci tenevi”

MANDELLO – E’ grande il dolore a Mandello per la morte di Massimo Gilardoni. Molto conosciuto in città e in tutto il territorio per la sua grandissima passione per la musica, se n’è andato a soli 54 anni a causa di una malattia. Massimo Gilardoni, oltre a essere organista in chiesa, aveva diretto alcuni cori del territorio tra cui il Coro misto “Voci nel tempo” di Cortenova.

E proprio dal corso valsassinese è arrivato un sentito messaggio di cordoglio: “Siamo davvero senza parole, ma non possiamo non salutarti come si deve. Era il lontano 2007 quando ci siamo imbarcati in questa avventura con te. Volti giovani, sorrisi rilassati su queste prime foto, la nostra prima festa, i primi concerti ‘così’, senza divisa ma con tanto entusiasmo. Ricordiamo con il sorriso il tuo essere ‘originale’, come diciamo qui in Valsassina, e tutti gli anni in cui ci hai fatto da guida mettendo le fondamenta per quello che siamo adesso. Ricordiamo la tua energia, la tua grinta, quanto ci tenevi. Dalle cose più serie a quelle più strambe che abbiamo condiviso insieme, i nostri concerti in maschera nelle case di riposo e tutte le iniziative in cui ci volevi presenti (e puntuali!) con tutto l’orgoglio che solo un Maestro può avere per il suo Coro. Ci seguivi da vicino e da lontano, anche se dopo 11 anni avevamo preso strade diverse. L’ultima collaborazione al concerto di Natale di due anni fa, dove ci hai fatto da organista. Grazie ancora per tutti i momenti trascorsi insieme, di cui porteremo sempre nel cuore un bellissimo ricordo. Buon viaggio Magister”.

Anche se le strade del Corso e del Maestro Massimo Gilardoni si divisero nel 2018 è ancora vivo il ricordo di una persona appassionata e determinata. I funerali di Massimo Gilardoni saranno celebrati nella chiesa del Sacro Cuore a Mandello del Lario venerdì 7 agosto alle ore 15.30.