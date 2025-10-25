Donna soccorsa lungo il Sentiero delle Foppe

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato

Intervenuti Soccorso Alpino ed elisoccorso Como

MANDELLO – Soccorso Alpino ed elisoccorso intervenuti per soccorrere una donna lungo il Sentiero delle Foppe che conduce al Rifugio Rosalba nella tarda mattinata di oggi, sabato.

La chiamata ai soccorritori è scattata poco dopo le undici, quando la SOREU dei Laghi ha ricevuto la segnalazione di un incidente in montagna.

Sul posto si sono mobilitati i tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione di Lecco, mentre da Como è decollato l’elisoccorso per fornire supporto aereo e consentire il recupero in sicurezza.

La missione risulta tutt’ora in corso, anche se la donna non dovrebbe aver riportato gravi traumi.