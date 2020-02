Dopo il blitz antidroga, sabato Dervio si ‘riprende’ il suo bosco

Volontari al lavoro sabato per ripulire il bosco della droga

L’iniziativa del Comune con la Protezione civile

DERVIO – “Una giornata di pulizia per dare un segnale di ripresa di una fetta di territorio derviese che era stata sottratta alla comunità”. E’ il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli a promuovere l’iniziativa che vedrà coinvolta la Protezione Civile e altri cittadini nel pomeriggio di sabato.

I volontari si ritroveranno alle 13.30 per pulire il bosco che, fino a qualche giorno fa, era stato scelto dagli spacciatori come mercato a cielo aperto per vendere la droga.

Lì, in località Chiari, nelle vicinanze della provinciale, due pusher di origine marocchina e albanese sono stati arrestati il 30 gennaio scorso, nell’operazione antidroga condotta dai carabinieri con decine di uomini, nucleo cinofili ed elicottero.

I due sono stati trovati in possesso di 123 grammi di hashish, 88 grammi di cocaina e 155 grammi di cocaina. Non solo, ma con loro avevano una roncola e una pistola calibro 6,35, risultata provento di rapina in abitazione, consumata in provincia di Varese nel 2018. Nel rudere dove si erano nascosti sono stati trovati anche soldi per circa 1.500 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio, due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.

Era stato proprio il sindaco Cassinelli a far presente la problematica chiedendo aiuto alla Prefettura. Ora che gli spacciatori sono in manette, con l’iniziativa di sabato, Dervio si riprende quegli spazi rimasti preda dell’illegalità.

L’invito ai partecipanti è quella di presentarsi con guanti e scarpe adeguate al parcheggio della centrale.