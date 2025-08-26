Dorio. Ancora senza esito le ricerche del turista tedesco disperso nel lago

Un’altra giornata impegnativa per i soccorritori che hanno passato al setaccio il lago tra Dorio e Dongo

Atteso dalla Sardegna il Remotely Operated Vehicle (ROV), un robot subacqueo per esplorare grandi profondità

DORIO – Ancora senza esito le ricerche del turista tedesco di 55 anni disperso dal pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, nelle acque del lago tra Dorio e Dongo. L’uomo, che aveva preso una barca a noleggio a Dongo per una gita con la famiglia, si sarebbe gettato nel lago per aiutare i figli in difficoltà, dopo averli portati in salvo, però, è sparito inghiottito dal lago.

E’ stata la moglie a lanciare l’allarme dalla barca con il cellulare, immediatamente sono scattate le ricerche con una grande mobilitazione di uomini e di mezzi: impiegate tutte le risorse SAR disponibili sul Lario. Ricerche coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera che sono proseguite senza sosta per tutta la notte e per tutta la giornata di oggi, martedì.

Impiegati i mezzi navali dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, del Soccorso Bellanese, l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Impegnati anche i sommozzatori del Nucleo Lombardia, supportati dalle squadre specialistiche del soccorso acquatico. Gli stessi Vigili del Fuoco, tramite un’imbarcazione del comando di Milano e squadre nautiche di Lecco, hanno preparato la zona per la ricerca in profondità con l’arrivo nel pomeriggio del rover per ispezionare i fondali.

Nonostante tutti gli sforzi profusi fino ad ora, del turista tedesco pare non esserci traccia. A rendere particolarmente difficoltose le ricerche la profondità del lago in quella zona e le correnti. A breve (probabilmente nella mattinata di domani, mercoledì) dovrebbe arrivare a Genova dalla Sardegna il Remotely Operated Vehicle (ROV), un robot subacqueo a comando remoto in grado di esplorare profondità considerevoli, utile nei casi in cui le condizioni non consentano immersioni in sicurezza. Le ricerche dovrebbero cominciare proprio dal punto in cui è avvenuto l’incidente.