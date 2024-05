Dorio, due escursioniste in difficoltà soccorse dai Vigili del Fuoco

L’intervento questa mattina poco prima delle 9, sopra il sentiero del Viandante

Le operazioni di soccorso sono durate circa 3 ore

DORIO – Intervento dei soccorritori questa mattina, lunedì 20 maggio, per aiutare due escursioniste in difficoltà sopra il sentiero del Viandante, all’altezza di Dorio.

L’allarme è scattato intorno alle 8.45: in posto si sono portati Vigili del Fuoco intervenuti con mezzi fuoristrada da Lecco e da Bellano. Una volta raggiunge le due donne in difficoltà sono state riportate in zona sicura. L’intervento è durato circa 3 ore.