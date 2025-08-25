Dorio. Persona scompare nelle acque del lago, ricerche in corso

L’allarme è scattato poco dopo le 17.15

In posto per le ricerche anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

DORIO – Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto, a Dorio, per una persona scomparsa in acqua. L’allarme è scattato poco dopo le 17.15.

Stando a quanto appreso l’uomo, un turista tedesco, non è più riemerso dopo essersi tuffato per soccorrere i due figli caduti in acqua da una barca.

I bambini sono stati tratti in salvo, ma l’uomo risulta disperso.

In posto per le ricerche dell’annegato si sono portati i Vigili del Fuoco con diverse squadre nautiche da Bellano e Dongo e i mezzi del Soccorso Bellanese. In volo anche l’elicottero Drago con a bordo i sommozzatori. In arrivo anche i sommozzatori del Nucleo Regionale del Veneto a supporto delle operazioni.

