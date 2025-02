Dorio, Polizia Provinciale al lavoro per soccorrere un capriolo

L’animale trovato in località Vezze, in difficoltà per cause “non riconducibili ad azioni illecite”

E’ stato portato al Cras di Calolzio per le cure del caso

DORIO – Gli agenti della Polizia provinciale sono stati impegnati questa mattina, lunedì, in un intervento in località Vezze a Dorio, a seguito della segnalazione di un capriolo in difficoltà.

Sul posto gli agenti hanno constatato la presenza di una femmina di capriolo di circa un anno e mezzo in difficoltà per cause, a prima vista, non riconducibili ad azioni illecite.

Opportunamente immobilizzato e bendato per ridurre al minimo lo stress, il capriolo è stato successivamente trasporto al Cras di Calolziocorte per le cure del caso.