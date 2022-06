Brutta disavventura per un giovane, caduto per venti metri giù per una riva rocciosa

Il personale del soccorso alpino lo ha recuperato e affidato all’elicottero del 118

DORIO – E’ stato trasportato all’ospedale in elicottero il ragazzo salvato nel pomeriggio di ieri, martedì, dal soccorso alpino della stazione Valsassina e Valvarrone a Dorio.

La chiamata di soccorso è giunta verso le ore 13:20. Due ragazzi stavano giocando in una zona boschiva in località Perdonasco, quando uno dei due è precipitato in un canale roccioso per circa venti metri. La centrale ha attivato i tecnici della XIX Delegazione Lariana, che hanno raggiunto l’infortunato.

Constatata la situazione sanitaria, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 decollato dalla base di Como Villa Guardia.

Dopo un recupero tecnico abbastanza impegnativo con un contrappeso effettuato dai soccorritori, l’infortunato è stato trasportato in un punto in cui era possibile recuperarlo con l’elicottero; poi è stato trasportato in ospedale.