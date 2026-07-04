Dorio, scontro auto moto sulla provinciale, feriti padre e figlio

E’ successo poco dopo le 16.30

Due i feriti. In posto i soccorritori

DORIO – Incidente stradale nel pomeriggio di sabato sulla Strada Provinciale 72, nel comune di Dorio. Due i mezzi coinvolti, un’auto e una moto. E’ successo poco dopo le 16.30.

In posto si sono portati i soccorritori, allertati in codice rosso (massima gravità): presenti il Soccorso Bellanese e l’automedica, allertati i Carabinieri. Due i feriti, padre e figlio, che con la loro moto stavano viaggiando in direzione Colico quando è avvenuto l’impatto con un’auto che si stava immettendo sulla provinciale in direzione Lecco.

Nello scontro i due motociclisti sono stati sbalzati per terra. Sono stati soccorsi con vari traumi ma sempre coscienti e trasportati in Ospedale per le cure del caso.

In posto due ambulanze del Soccorso Bellanese, l’automedica e l’auto infermieristica.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.