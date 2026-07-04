Dorio, scontro auto moto sulla provinciale, un ferito grave

E’ successo poco dopo le 16.30

Due i feriti, uno in gravi condizioni. In posto i soccorritori

DORIO – Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato sulla Strada Provinciale 72, nel comune di Dorio. Due i mezzi coinvolti, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. E’ successo poco dopo le 16.30.

In posto si sono portati i soccorritori, allertati in codice rosso (massima gravità): presenti il Soccorso Bellanese e l’automedica, allertati i Carabinieri. Tra i feriti un giovane di 17 anni e un uomo di 46.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.