Dorio, scontro auto moto sulla provinciale, un ferito grave

E’ successo poco dopo le 16.30
Due i feriti, uno in gravi condizioni. In posto i soccorritori
DORIO – Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato sulla Strada Provinciale 72, nel comune di Dorio. Due i mezzi coinvolti, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. E’ successo poco dopo le 16.30.
In posto si sono portati i soccorritori, allertati in codice rosso (massima gravità): presenti il Soccorso Bellanese e l’automedica, allertati i Carabinieri. Tra i feriti un giovane di 17 anni e un uomo di 46.
Inevitabili le conseguenze sulla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.
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