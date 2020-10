Drammatico incidente a Varenna, ritrovato il cadavere di un 43enne sulla riva del lago

L’uomo aveva una ferita alla testa, si pensa a una caduta accidentale

La vittima, di Parma, faceva il cuoco in un locale di Varenna

VARENNA – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato senza vita nella tarda serata di venerdì, riverso sulla riva del lago a Varenna.

Si tratta di un cuoco 43enne, originario della provincia di Parma, che da qualche tempo si era trasferito nel lecchese per lavoro. A trovarlo, verso le 23, a pochi passi dalla camera in affitto in cui alloggiava, è stato un collega: il corpo, per metà in acqua, riportava una ferita alla testa, mentre il cellulare gli galleggiava accanto.

I carabinieri di Lecco, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso, ipotizzano un tragico incidente: una caduta accidentale sulla stradina a scalette che scende fino al lago, con un colpo alla nuca che sarebbe risultato fatale.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, con gli esami autoptici e le indagini degli inquirenti che nei prossimi giorni dovranno fare ulteriore chiarezza. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del soccorso bellanese e l’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.