Drammatico incidente sul lavoro nel cantiere della Monte Piazzo, morto un operaio di 27 anni

Il giovane era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale

Il lavoratore è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Gravedona, dove è purtroppo è deceduto

COLICO – Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì scorsi nel cantiere della canna nord della galleria Monte Piazzo, lungo la strada statale 36. Morto un operaio di soli 27 anni, dipendente di un’impresa subappaltatrice, impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, le lavorazioni, infatti, vengono eseguite esclusivamente in orario notturno, in regime di chiusura totale della galleria al traffico, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di completamento dell’intervento senza interferenze con la circolazione.

Per cause attualmente in corso di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria e dell’Ats Brianza, il lavoratore è rimasto coinvolto nel grave incidente. Immediatamente è stato soccorso dal personale presente in cantiere e dai sanitari del servizio di emergenza. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Colico e l’automedica da Colico.

Il giovane lavoratore è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Gravedona, dove è purtroppo è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti il Magistrato di turno, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e gli organi competenti per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Al termine delle attività di rilievo e dell’autorizzazione alla ripresa dell’esercizio, la galleria è stata riaperta al traffico intorno alle ore 5.30 di mercoledì mattina.

“Anas sta assicurando la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria e agli organi di vigilanza affinché siano accertate nel più breve tempo possibile le cause e la dinamica dell’incidente – hanno fatto sapere tramite una nota -. Anas esprime il più profondo cordoglio e la propria vicinanza ai familiari del lavoratore deceduto, ai colleghi e all’impresa coinvolta in questo tragico evento”.