Due infortuni in zone impervie: soccorsi al lavoro a Lecco e Dorio

Una persona è caduta nella sua baita all’Alpe Sparesee sopra Dorio

Una donna è caduta lungo il sentiero numero 1 che sale al Resegone, in località Costa

LECCO/DORIO – Una serata movimentata quella di martedì per i soccorsi chiamati a intervenire per due volte in zona impervia. Poco dopo la mezzanotte il comando dei Vigili del Fuoco è stato allertato per una persona caduta nella sua baita all’Alpe Sparesee, sopra Dorio. Sul posto due squadre del distaccamento di Bellano e la squadra Saf che, a causa della lontananza dalla strada, hanno supportato il personale Areu trasportando la persona con barella portantina fino all’ambulanza. L’intervento è terminato intorno all’1.30.

Poche ore prima, poco dopo le ore 19, una squadra del Soccorso Alpino stazione di Lecco è stata allertata per una donna di 52 anni caduta lungo il sentiero numero 1 che sale al Resegone, nei pressi del nucleo abitato di Costa. Anche in questo caso la donna, con una sospetta frattura alla caviglia, è stata imbarellata e trasportata fino all’ambulanza che l’ha portata all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). L’intervento si è concluso intorno alle 21.30. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco.