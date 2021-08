Due malori, doppio intervento dell’elisoccorso a Mandello e Perledo

In ospedale sono finiti un uomo di 81 anni e uno di 57

MANDELLO – PERLEDO – Doppio intervento dell’elisoccorso di Milano, nella giornata di oggi, sabato, in poco più di un’ora: prima a Mandello del Lario e poi a Perledo per due malori.

Il primo intervento è stato richiesto a Mandello del Lario, pochi minuti dopo mezzogiorno, lungo la strada per Rossana sopra Rongio. I soccorsi sono stati allertati per un uomo di 81 anni colto da malore. Sul posto, insieme all’elisoccorso, è giunto anche il personale sanitario a bordo dell’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, mentre sono allertati anche i volontari del Soccorso Alpino qualora fosse stato necessario il loro supporto.

L’uomo una volta raggiunto è stato stabilizzato, quindi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Il secondo intervento alle 13.20 circa, nei pressi del campo sportivo di Perledo. Anche in questo caso la richiesta è stata inoltrata per un uomo di 57 anni colpito da malore. Sul posto insieme all’elisoccorso di Milano anche l’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’automedica. Dopo le prime cure prestato al 57enne, l’uomo è stato ricoverato in ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.