E’ grande il dolore a Dervio per la morte di Stefania Abbiati, aveva 41 anni

Donna solare e molto conosciuta, faceva parte della lista Chiaramente Dervio

“Ci mancherà la sua voce, il suo entusiasmo, la sua presenza che riempiva ogni spazio”

DERVIO – Tutta la comunità di Dervio è sconvolta dal dolore per la morte improvvisa di Stefania Abbiati all’età di soli 41 anni. Una donna molto conosciuta in paese sia per il suo carattere solare, sia per il suo impegno con il gruppo consigliare Chiaramente Dervio che, nelle scorse elezioni del 2024 aveva candidato a sindaco Luisa Ongaro.

Una donna molto conosciuta e apprezzata, in tanti in queste ore di dolore ricordano il suo sorriso che non perdeva mai e con cui affrontava agni situazione della vita. Una donna generosa e capace di vedere la parte buona di tutte le persone. A ricordarla sono stati proprio gli amici di Chiaramente Dervio.

“È con il cuore spezzato che comunichiamo a tutti voi che la nostra Stefania non è più tra noi. Lei resterà per sempre nei nostri cuori come quella cara amica sempre pronta ad aiutare chiunque, capace di vedere il buono in ogni persona e di mettere sempre il bene degli altri davanti al proprio – hanno ricordato -. In questi anni Stefania è stata una delle forze trainanti del nostro gruppo, sempre pronta a dare una mano, a sostenere ogni iniziativa, a incoraggiarci. Ci mancherà immensamente la sua straordinaria generosità, quella sua capacità unica di sdrammatizzare ogni momento, anche il più difficile, con una risata genuina, e il suo modo di accogliere tutti a braccia aperte. Ci mancherà la sua voce, il suo entusiasmo, la sua presenza che riempiva ogni spazio. Ci mancherà un’amica preziosa con cui avremmo voluto condividere ancora tanto tempo e mille esperienze insieme”.

Stefania Abbiati lascia il marito Mattia con William, la mamma Paola con Daniele, il fratello Fabio con Annalisa, le adorate nipoti Zoe e Vittoria e tutti i familiari. Il funerale sarà celebrato oggi, mercoledì 31 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Dervio alle ore 14.30. Si invita a ricordare Stefania con offerte destinate a opere di bene.