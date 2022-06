E’ grande il dolore a Mandello per la morte della scrittrice Virna Dotti

Mamma di due figli, aveva solo 52 anni

Era una persona molto conosciuta e stimata in paese

MANDELLO – E’ grande a Mandello il dolore per l’improvvisa scomparsa di Virna Dotti, morta all’età di soli 52 anni. Una donna molto conosciuta in paese soprattutto per la sua grande passione per la scrittura e per la sua vicinanza alle associazioni di Mandello, in particolare agli Amis del Dialett. Scrittrice, al suo attivo aveva la pubblicazione di diversi libri, e giornalista, per parecchi anni aveva collaborato con la Gazzetta di Lecco e Provincia, testata per cui ha seguito la cronaca di Mandello.

“L’avevo incontrata l’ultima volta pochi giorni fa, a un evento culturale nell’ambito del Festival della Letteratura, durante la presentazione del libro di Marco Marsullo – ha ricordato l’assessore alla cultura Doriana Pachera -. Quello che ci lascia è sicuramente il suo grandissimo amore per la scrittura. Sono costernata, è stata una notizia improvvisa”.

Virna Dotti faceva parte del gruppo Lettelariamente facendo anche parte della giuria del concorso di poesia per alunni delle primarie Premio R. Zelioli. Proprio sabato 4 giugno alle ore 16 presso la “Fondazione Ercole Carcano” ci saranno le premiazioni dell’edizione 2022.

Virna Dotti è morta nella sua abitazione di via Solferino a Mandello, a fare la tragica scoperta è stato il padre Angelo nella mattinata di oggi, mercoledì 1 giugno. Una notizia che ha lasciato attonita una intera città che, in tutti questi anni, aveva potuto conoscere Virna anche attraverso i suoi libri, lavori che spesso avevano anche uno scopo benefico a dimostrazione della sua sensibilità e del suo gran cuore.

Virna lascia i figli Maddalena ed Emanuele, il marito Milko.