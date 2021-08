E’ morto il giornalista bellanese Francesco Orio, aveva 65 anni

Giornalista professionista, era un grande appassionato di musica

“Era una persona di un cuore, una dolcezza e una bontà stratosferiche. Era dotato di un’intelligenza e un’ironia finissime”

BELLANO – Lutto a Bellano e nel mondo del giornalismo lecchese per la morte di Francesco Orio, 65 anni.

Orio stava combattendo da tempo contro la malattia e, da qualche settimana, si trovava presso l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno, dove oggi è venuto a mancare.

Iscritto all’ordine dei giornalisti il 28 novembre del 1979, ha collaborrato con diverse testate locali, tra le quali l’allora La Gazzetta di Lecco e Provincia, La Provincia di Lecco, collaborando anche con Tele Unica (Unica TV).

Grande appassionato di musica come lui stesso aveva scritto sul suo profilo Twitter: “Amo musica pop, rock e progressive anni ’70” da tempo era molto amico del gruppo dei Nomadi in paricolar modo di Beppe Carletti che più volte gli ha dedicato qualche canzone durante i concerti.

A ricordarlo è Loris Lazzati, ex collega a La Gazzetta di Lecco e Provincia: “Per 15 anni è stato corrispondende da Bellano. Dabbiamo lavorato fianco a fianco e oltre ad essere un collega, Francesco per me era un amico. Era una persona di un cuore, una dolcezza e una bontà stratosferiche. Un ragazzo d’oro, che dava l’anima per il lavoro ma anche per gli amici. Non l’ho mai sentito alzare la voce una volta con nessuno. Poi era dotato di un’intelligenza e un’ironia finissime e sono convinto che avrebbe meritato ben altro dal lavoro e dalla vita, ma il destino non è stato benevolo con lui. Era un giornalista di strada, uno di quelli che ha macinato chilometri sul lago e di Bellano conosceva ogni metro quadro. La frazione di Ombriaco era il suo ombeico del mondo ed era in buoni rapporti con tutti. Non credo ci fosse una persona che non lo conoscesse. La notizia della sua scomparsa fa male”.

I funerali si terranno lunedì 9 agosto, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Bellano. Orio lascia una sorella.

Da parte di tutta la Redazione di Lecconotizie le più sentite condoglianze ai famigliari.