E’ morto in ospedale il sub soccorso al Moregallo

L’uomo è morto in ospedale poco dopo il ricovero
MANDELLO – Non ce l’ha fatta il sub soccorso questa mattina, domenica 1 febbraio, poco dopo le 9 in località Moregallo (nel territorio comunale di Mandello del Lario).
Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, un’ambulanza della Croce Verde Bosisio, l’automedica da Lecco, la Guardia Costiera e le forze dell’ordine
Le sue condizioni erano apparse da subito disperate: trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco l’uomo, di 67 anni, residente a Seregno, è morto poco dopo il trasporto al presidio ospedaliero.