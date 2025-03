Elisoccorso a Dervio per un surfista in difficoltà, è solo un falso allarme

Dopo una ricerca a bassa quota non è stata individuata nessuna persona in difficoltà nel lago

E’ probabile che il surfista non fosse in difficoltà e sia tornato a riva in autonomia

DERVIO – Fortunatamente si sarebbe trattato solo di un falso allarme. In tanti, intorno alle ore 15 di oggi, domenica, hanno notato l’elisoccorso di Como perlustrare le acque del lago nella zona compresa tra Dervio e Cremia. I soccorsi sarebbero stati attivati in seguito alla segnalazione di un surfista in difficoltà nel lago.

Una volta sul posto, dopo una ricerca a bassa quota, l’elicottero di Areu non avrebbe individuato nessuna persona in difficoltà. Trattandosi di un falso allarme, è probabile che il surfista non fosse in difficoltà e sia tornato in autonomia a riva. Allertati anche gli uomini della Guardia Costiera.