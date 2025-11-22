Emergenza neve, un incendio e incidenti: giornata di super lavoro per i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di venerdì un furgone fuori strada a Esino e incidente a Varenna

Un giovane di 29 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale a Lecco

VARENNA/ESINO LARIO – Giornata di lavoro, quella di ieri, per i vigili del fuoco che hanno dovuto far fronte all’emergenza neve e sono intervenuti per soccorrere i feriti e ripristinare la sicurezza stradale in seguito a due incidenti avvenuti rispettivamente a Esino Lario e Varenna.

A Esino Lario, lungo la SS753, un furgone è finito fuori strada. Il distaccamento di Bellano è intervenuto con autopompa e fuoristrada, insieme a un mezzo del comune di Esino Lario, per portare in sicurezza il veicolo che trasportava ossigeno medicale rimasto bloccato dalla neve fuori dalla carreggiata.

A Varenna, invece, un’autopompa è stata inviata dal distaccamento di Bellano, insieme a un’autopompa della centrale, per un incidente stradale lunga la Sp72 al confine con il comune di Lierna. Un’auto, guidata da un 29enne, è finita fuori strada. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) da un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

In serata, poi, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ancora una volta per far fronte a un incendio scoppiato sul tetto di una abitazione a Perledo.