Esce di strada e va contro un palo, soccorso un giovane tra Dorio e Dervio

L’incidente poco prima delle ore 18 di oggi, sabato

Fortunatamente il giovane se l’è cavata con ferite lievi

DORIO – Incidente sulla Strada Provinciale 72 al confine tra Dorio e Varenna. Fortunatamente le conseguenze non sarebbero gravi per il giovane di 19 anni coinvolto che avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe andato a sbattere contro un palo della luce.

Sul posto un’ambulanza del Soccorso Bellanese e i Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gravedona in codice verde (poco critico).