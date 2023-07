Escurionista colto da malore muore lungo il Sentiero del Viandante

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 17

DERVIO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì, lungo il Sentiero del Viandante, nel tratto che si snoda nel comune di Dervio, dove un escursionista straniero di 69 anni è deceduto a seguito di un malore.

Da quanto è stato possible apprendere sinora, sul posto, dopo la richiesta di intervento lanciata alle 17 circa, si è portato l’elisoccorso di Como mentre da terra sono stati allertati i volontari del Soccorso Alpino della squadra di Dervio facente parte la Stazione di Valsassina – Valvarrone.

Fatale per il 69enne il malore, probabilmente un infarto, che lo ha stroncato. In corso le operazioni per il recupero della salma e il riconoscimento affidato ai Carabinieri.