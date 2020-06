Incidente in Grignetta per un escursionista di 53 anni

Brutta caduta sul sentiero Cermenati, trasportato in ospedale per un trauma cranico

MANDELLO – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo l’escursionista di 53 anni soccorso martedì pomeriggio in Grignetta. L’uomo è rimasto vittima di una seria caduta mentre percorreva il sentiero Cermenati, procurandosi un trauma cranico. L’elicottero del 118, decollato da Milano, lo ha trasferito all’ospedale di Gravedona

