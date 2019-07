Precipita in Grignetta, escursionista di 63 anni in gravi condizioni

L’uomo, 63 anni, è stato recuperato dall’elisoccorso

L’escursionista potrebbe essere caduto a causa di una malore

PIANI RESINELLI – Elisoccorso in azione nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, per un intervento in Grignetta.

Un escursionista di 63 anni sarebbe caduto mentre stava scendendo dal “Sentiero dei Morti”, itinerario che collega il rifugio Rosalba al tratto finale del sentiero delle Foppe che arriva ai Piani Resinelli nella zona dell’ex rifugio Alippi.

La chiamata ai soccorsi è stata inoltrata intorno alle 16.40 con l’elisoccorso che si è alzato in volo da Sondrio, mentre sono stati allertati anche i volontari del Soccorso Alpino.

L’escursionista sarebbe caduto in seguito a un malore, una volta recuperato è stato trasportato all’ospedale di Lecco in condizioni gravi.