Esino, famiglia in difficoltà a Ortanella, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Genitori, due bimbi e un anziano elisoccorsi dai VVF

La famiglia si è trovata in difficoltà in prossimità di Ortanella

ESINO LARIO – Nel pomeriggio di oggi, lunedì, i Vigili del Fuoco del comando di Lecco assieme all’elinucleo di Varese sono intervenuti per soccorrere una famiglia composta da due adulti, due bambini e una persona anziana in difficoltà in prossimità di Ortanella sulla Grigna settentrionale nel Comune di Esino Lario.

I malcapitati sono stati tratti in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 82 dei Vigili del Fuoco e successivamente trasportati illesi in una zona sicura.