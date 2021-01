Esino Lario. Incendio in via Adamello, intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto due squadre da Lecco e da Bellano

L’incendio si è sviluppato in un locale interrato

ESINO LARIO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con due partenze, una dalla centrale di Lecco e una dal distaccamento volontario di Bellano, per un incendio che si è sviluppato in un locale interrato in via Adamello a Esino Lario.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e solo il pronto intervento dei proprietari del locale prima e dei Vigili del Fuoco poi ha scongiurato il propagarsi delle fiamme al resto della struttura con la conseguenza di danni che sarebbero potuto essere ben più gravi.