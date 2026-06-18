Esino. Puledro finisce in una scarpata, il piccolo “Drago” salvo grazie ai Vigili del Fuoco

L’animale, che aveva un solo giorno di vita, ha trascorso tutta la notte bloccato nel burrone

I proprietari, per ringraziare i soccorritori, hanno deciso di battezzare il puledro neonato col nome di “Drago”

ESINO LARIO – Nella mattinata di oggi, 18 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Alpeggio Narele, nel comune di Esino Lario, per il complesso salvataggio di un puledro neonato, scivolato in una scarpata particolarmente impervia. All’alba è scattato l’allarme per il piccolo equino, venuto alla luce soltanto il giorno precedente, che ha trascorso l’intera notte bloccato nel dirupo. Non appena i proprietari si sono accorti dell’accaduto e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono confluite tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, con gli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), unitamente al personale del distaccamento di Bellano. ​Prese in considerazione l’estrema pendenza e le condizioni critiche del terreno, che rendevano impossibile un recupero via terra in totale sicurezza per l’animale, la sala operativa ha disposto l’invio del reparto volo dei Vigili del Fuoco.

​L’equipaggio dell’elicottero “Drago” ha provveduto a verricellare e immobilizzare in sicurezza il puledro, sollevandolo dal burrone per poi elitrasportarlo in una zona pianeggiante e sicura. ​Una volta a terra, l’animale è stato immediatamente riconsegnato alle cure dei proprietari e, soprattutto, all’abbraccio della madre. Per esprimere la profonda gratitudine nei confronti dei soccorritori, i proprietari hanno deciso di battezzare il piccolo con il nome di “Drago”, in omaggio ai Vigili del Fuoco che lo hanno salvato.