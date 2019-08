Esino, scivola e si infortuna alla schiena, 60enne elisoccorso

L’uomo di 60 anni è scivolato in una zona impervia lungo il Passo Agueglio

Sul posto Soccorso Alpino e elisoccorso

ESINO LARIO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di domenica per un uomo di 60 anni infortunato in una zona impervia lungo il Passo Agueglio, nel comune di Esino Lario.

L’allarme è scattato poco dopo l’una e mezza: sul posto i soccorsi sanitari e i volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana. In volo anche l’elisoccorso da Como.

Stando a quanto appreso il 60enne sarebbe scivolato procurandosi un trauma alla schiena. In corso le operazioni di recupero.

Un altro intervento è in corso in questi minuti al Rifugio Casari (Artavaggio) per soccorrere un altro escursionista. Sul posto l’elicottero da Sondrio e una squadra del Soccorso Alpino.

Seguono maggiori informazioni