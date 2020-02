Fermati dal ghiaccio lungo il sentiero per il Bietti: Soccorso alpino al lavoro

Soccorsi quattro ragazzi di Milano: non avevano con sè l’attrezzatura adeguata

Soccorso alpino al lavoro anche per due escursioniste che si sono perse lungo il Sentiero del Viandante

MANDELLO – Erano partiti dal Cainello intenzionati a raggiungere il rifugio Bietti. Ma dopo circa mezz’ora di cammino, non appena trovato il ghiaccio, hanno chiamato i soccorsi non avendo con sé l’attrezzatura adeguata. Ennesimo intervento dei tecnici del soccorso alpino nel primo pomeriggio di oggi, sabato, per prestare aiuto a delle persone che hanno affrontato la montagna senza i supporti corretti e indicati.

La chiamata alla centrale operativa dell’Areu è arrivata poco dopo le 14. A chiedere aiuto quattro ragazzi, tutti sotto i 30 anni, residenti nel Milanese. Sono stati loro stessi ad ammettere di essersi messi in cammino con delle semplici scarpe da ginnastica trovandosi poi spiazzati di fronte al ghiaccio presente lungo la via che porta al rifugio.

Il loro “recupero” è stato alquanto lungo visto che i volontari del Soccorso alpino hanno dovuto portare con sé ramponi e imbraghi per tutti e quattro gli escursionisti rimasti bloccati lungo il sentiero.

Terminato il soccorso in Bietti i tecnici hanno subito ricevuto un’altra richiesta di intervento. Questa volta a chiedere il loro intervento due escursioniste che si erano perse sul sentiero del viandante tra Lierna e Varenna.