Frana a Fiumelatte, resta chiusa la SP72 tra Varenna e Lierna

Aggiornamenti sulla riapertura sono attesi verso le ore 12

Interrotta anche la linea ferroviaria. Navigazione Laghi rimodula gli orari per essere a supporto di cittadini e turisti

VARENNA – Resterà chiusa almeno fino alle 12 di oggi, domenica 14 luglio, la Strada Provinciale 72 tra Varenna e Lierna: il traffico è bloccato da ieri notte all’altezza della località Montagnetta di Fiumelatte nel tratto tra Lierna e Varenna a causa di “movimenti materiale roccioso posti a monte”, come ha comunicato il Comune di Varenna attraverso un avviso, dovuti con ogni probabilità alle forti piogge cadute in questi giorni. Sospesa per motivi di sicurezza anche la linea ferroviara.

Nella nottata di ieri erano intervenuti i Vigili del Fuoco con l’autoscala dalla centrale per monitorale la zona soprastante la galleria già coinvolta l’anno scorso da un evento franoso.

Il monitoraggio è proseguito per tutta la giornata di ieri, sabato. In serata la decisione di mantenere la strada chiusa per motivi di sicurezza. Ulteriori aggiornamenti sono attesi verso le ore 12 di oggi, domenica.

A causa della linea ferroviaria interrotta Trenord ha messo a disposizione dei bus sostitutivi (info sul sito www.trendord.it). Anche Navigazione Laghi è al lavoro per una rimodulazione delle corse al fine di essere di supporto al territorio e alla mobilità dei cittadini delle zone interessate dallo smottamento.

“Siamo a lavoro per essere da supporto ai territori interessati da questo evento calamitoso” afferma il Gestore Governativo Pietro Marrapodi “garantire la mobilità di tutti i cittadini è un dovere per chi come noi fa trasporto pubblico, a maggior ragione quando si verificano situazioni emergenziali di questa portata. Gli amministratori dei comuni colpiti dalla frana contìno pure sul supporto di Navigazione Laghi per ogni esigenza utile”.

“Abbiamo prontamente attivato con gli uffici preposti due corse di supporto nella giornata odierna” afferma il Direttore della Navigazione Lago di Como Nicola Oteri “siamo in attesa di capire da parte delle istituzioni preposte l’entità dei danni procurati dalla frana così da programmare un piano di emergenza strutturato per il tempo necessario al ripristino della viabilità stradale e ferroviaria”.