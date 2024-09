Frana di Perledo, resta chiusa la SP72

Il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli: “Sceso molto materiale, prima di riaprire ci vorrà qualche giorno”

PERLEDO – Monitoraggi in corso lungo la SP72 tra Bellano e Varenna in località Malpensata nel comune di Perledo, dove ieri sera, giovedì, intorno alle 20 è scesa una frana che ha coinvolto la carreggiata con l’inevitabile chiusura al traffico dell’arteria stradale.

“E’ sceso molto materiale e, data la situazione, prima di riaprire la strada ci vorrà qualche giorno – spiega il vice presidente della provincia Mattia Micheli con delega alla Viabilità – Nel frattempo abbiamo rinnovato l’ordinanza di chiusura della Strada del Verde (che da Gittana sale) percorribile solo per i residenti di Perledo e Esino Lario. La pioggia che ancora oggi sta scendendo non facilita le operazione di intervento. Probabilmente verso mezzogiorno potremo avere qualche aggiornamento in più riguardo la situazione attuale e l’intervento necessario per la bonifica”.

La frana scesa ieri ha colpito un territorio già vulnerabile, evidenziando la fragilità della zona. Aggiornamenti nelle prossime ore.