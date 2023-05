Frana di Varenna. Esaminati gli esiti dei sopralluoghi e pianificati i primi interventi

Una decina di giorni lavorativi effettivi per arrivare alla messa in sicurezza della galleria ferroviaria

I lavori sulla galleria della Sp72 dovranno necessariamente seguire gli interventi di messa in sicurezza del versante

LECCO – Proseguono a pieno ritmo le riunioni, presiedute dal Prefetto Sergio Pomponio, per coordinare le iniziative dei vari Enti competenti, finalizzate a ridurre al minimo i disagi provocati dall’imponente frana dello scorso 19 maggio in località Fiumelatte di Varenna. Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto ha presieduto un’articolata riunione con le componenti del sistema multilivello di Protezione Civile (Regione, Provincia, Sindaci, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, 118), estesa agli assessorati regionali competenti, RFI, Trenord e TPL Lecco.

Sono stati esaminati gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai rappresentanti della Regione, della Provincia e di RFI che hanno perlustrato il pendio dalla sommità accedendo ai luoghi con l’elicottero dei Vigili del Fuoco. La componente tecnica sta mettendo a punto un piano di interventi per ridurre i tempi dell’interruzione della tratta ferroviaria senza pregiudicare le condizioni di sicurezza.

Da una prima analisi finalizzata alla caratterizzazione del corpo franoso, è emerso che, nell’arco di una decina di giorni lavorativi effettivi (potenzialmente dilazionabili per eventi meteo avversi) si potrebbe arrivare alla messa in sicurezza della galleria ferroviaria, oggetto di puntellature e centinature, nonché al disgaggio di massi pericolanti e al posizionamento di una rete contenitiva. Tali attività preliminari dovrebbero consentire il transito dei treni senza passeggeri verso i punti di manutenzione periodica e, la loro sostituzione con altri analoghi, a conferma dell’attuale schema di interventi sostitutivi.

Allo momento, non essendo possibile implementare ulteriormente il numero degli autobus sostitutivi che garantiscono gli spostamenti soprattutto dei pendolari e degli studenti, Trenord raccomanda il maggior utilizzo possibile, da parte dei turisti che si recano a Varenna, del battello delle 18.30, che ha un’ampia capienza, evitando di trattenersi oltre nella cittadina, non essendo garantite ulteriori corse di mezzi su gomma.

Trenord e RFI hanno inoltre comunicato che, da lunedì, provvederà a una rimodulazione degli orari dei treni finalizzata a ridurre, nei punti di interscambio con gli autobus a Lecco e Bellano, i tempi di attesa che dovrebbero attestarsi sui 20 minuti, con una complessiva riduzione di 30 minuti circa del percorso tra Milano e Colico/Sondrio/Tirano.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito Trenord (in continuo aggiornamento), le biglietterie ferroviarie e le stazioni. Quanto alla viabilità sulla Sp72, i lavori sulla galleria dovranno necessariamente seguire gli interventi di messa in sicurezza del versante.

Una nuova riunione di coordinamento sarà convocata dal Prefetto a inizio settimana prossima, appena saranno affidati i lavori.