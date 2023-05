Frana e linea ferroviaria. Trenord: “Viaggiate solo se necessario”

Interrotta la linea ferroviaria a causa della frana

Trenord: “Due bus sostitutivi, siamo in attesa di poter disporre di altri mezzi”

LECCO – “Si invitano i Clienti a mettersi viaggio solo per estrema necessità”. Lo dice Trenord nel messaggio con cui avvisa i viaggiatori della situazione della linea ferroviaria, attualmente interrotta a causa della frana caduta a Fiumelatte di Varena.

“I treni per la Valtellina viaggiano solo tra Milano Centrale e Lecco, non proseguono oltre – spiegano dalla società di trasporti – I treni locali da Lecco arrivano a Lierna, non proseguono oltre. Siamo in attesa di poter disporre di autobus sostitutivi che l’azienda sta reperendo sul territorio, Considerata l’emergenza questo servizio, al momento, non è garantiti”.

Attualmente, fanno sapere da Trenord, sono due gli autobus che stanno effettuando servizio spola nelle tratte LECCO-BELLANO, BELLANO-VARENNA, VARENNA-BELLANO e BELLANO-LECCO.