Frana sulla Bellano-Taceno: Sp62 chiusa poco sopra lo svincolo della SS36

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la strada

I massi sarebbero caduti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì

BELLANO – Alcuni massi sono caduti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre, lungo la Strada Provinciale 62, tra Bellano e Taceno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la strada.

La frana si sarebbe verificata a Bellano, poco sopra lo svincolo della Statale 36, nei pressi della cava. Da quanto abbiamo potuto apprendere non ci sarebbero persone coinvolte.

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