‘Fungiatt’ disperso a Camaggiore, ricerche in corso

L’allarme è scattato intorno alle 14

Al lavoro gli uomini del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

BELLANO – Ricerche in corso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, in località Camaggiore per un cercatore di funghi disperso.

Ancora frammentarie le informazioni al momento disponibili: stando a quanto appreso l’uomo, 61 anni, si era recato a fare funghi senza però fare rientro. L’allarme è scattato intorno alle 14, in posto si sono portati gli uomini del Soccorso Alpino (stazione di Dervio) e i Vigili del Fuoco con 5 squadre da Lecco e Bellano (tra cui personale SAF specializzato per operare in zone impervie, TAS topografia applicata al soccorso con UCL unita di comando locale). Inviato anche elicottero Drago per ricerca dall’alto.

Maggiori informazioni non appena possibile