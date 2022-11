Trafugata anche un’auto da un’abitazione del paese

I due colpi nella notte tra lunedì e martedì. Intercettato dalla Polstrada il veicolo rubato a Dervio

DERVIO – Ladri in azione a Dervio: due gli episodi di delinquenza che hanno interessato il territorio nella notte tra lunedì e martedì. Uno dei due furti ha avuto luogo a Tirano, ma si è concluso nella cittadina sul lago: interessato un furgone appartenente a una lavanderia, trafugato e poi abbandonato in posizione trasversale lungo la Sp67, creando disagi alla circolazione. Dopo aver lasciato il mezzo, i malviventi hanno rubato un’auto da una casa in paese, proseguendo la loro fuga.

Intervenuta la Polstrada, che ha intercettato l’auto sequestrata in provincia di Milano. Nel frattempo il camion, dopo i rilievi effettuati dalla scientifica, in mattinata, è stato spostato per consentire la normale ripresa del traffico su via Duca d’Aosta. Il sindaco Stefano Cassinelli ha ringraziato le forze dell’ordine per il pronto intervento.