Intervento dell’elicottero a Esino Lario

Soccorso un 23enne dopo la puntura di un insetto

ESINO – Soccorso nel primo pomeriggio un ragazzo di 23 anni a Esino Lario, a seguito di una puntura di insetto riportata mentre si trovava nella zona di via Montefiori. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.

Per soccorrere il ragazzo è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 ma le sue condizioni si sarebbero rivelate meno preoccupanti di quanto inizialmente apparso, tanto che non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale.