Grave incidente a Colico lungo via Nazionale Nord (Sp72)

Sul posto sono giunti due elisoccorsi del 118 di Areu

Sarebbero sei le persone rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto alle 10:45 circa di questa mattina

COLICO – Un grave incidente si è verificato lungo via Nazionale Nord (Sp72), a Colico, poco dopo le 10:45 di questa mattina, mercoledì. Sarebbero due i mezzi coinvolti nell’incidente uno dei quali si sarebbe ribaltato dopo l’impatto.

Sei persone coinvolte nel sinistro: due bambine di 1 e 4 anni, due giovani di 20 e 25 anni, un uomo e una donna di 30 anni. La dinamica non è ancora stata resa nota, ma l’impatto ha richiesto un’imponente risposta dei soccorsi.

Sul posto sono giunti due elicotteri del 118 di Areu decollati da Bergamo e Sondrio, due ambulanze una della Croce Rossa Colico e una della Croce Rossa di Morbegno e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco di Sondrio. Allertati anche i Carabinieri del comando provinciale di Lecco.

Le condizioni dei feriti non sono al momento rese note, ma il coinvolgimento di minori ha reso l’intervento particolarmente delicato. Da stabilire ancora la dinamica e le cause di quanto accaduto. Resta chiuso al momento il tratto di strada interessato dall’incidente.

Maggiori informazioni non appena possibile.