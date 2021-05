Ragazzino in condizioni serie dopo una caduta in bicicletta a Lierna

L’incidente è avvenuto nella prima serata di mercoledì lungo la provinciale

LIERNA – Grande preoccupazione a Lierna per un ragazzino di 12 anni che è stato soccorso in serata lungo la provinciale. Il giovane si sarebbe ferito a seguito di una caduta in bici. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di questa sera, mercoledì.

Secondo le primissime informazioni, pare che il ragazzino stesse scendendo da via Parodi quando avrebbe perso il controllo della bici, forse per un problema ai freni, finendo sulla provinciale e concludendo la sua corsa contro una ringhiera a lato della strada.

Sul posto si sono mobilitati d’urgenza i sanitari con l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un’automedica ed è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso da Sondrio per velocizzare le operazioni di soccorso.

Le sue condizioni sarebbero serie: l’incidente gli avrebbe procurato un trauma cranio-facciale e fratture alle braccia. E’ stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Bergamo.