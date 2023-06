Grave incidente sulla provinciale a Dorio, automobilista elisoccorso

E’ successo intorno alle 9.30 in località Garavina

La strada è temporaneamente chiusa all’altezza del sinistro

DORIO – Grave incidente nella mattinata di oggi, sabato, lungo la Provinciale 72 a Dorio (loc. Garavina). Due auto coinvolte, in posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, due ambulanze e l’automedica, allertati in codice rosso. In volo anche l’elisoccorso.

Due persone sono rimaste ferite, si tratta di due uomini di 76 e 90 anni. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano hanno dovuto estrarre uno di loro dalle lamiere dell’auto.

Il 76enne è stato soccorso in codice giallo (condizioni serie), più critiche invece le condizioni del 90enne, elitrasportato in codice rosso all’Ospedale.

La strada tra Dorio e Colico è rimasta chiusa fino alle 11.30 circa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.