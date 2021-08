Sportivo ferito in Grignetta dopo una caduta

Nel video l’elisoccorso al lavoro in Grignetta

MANDELLO – Missione in Grignetta per l’elicottero del 118 impegnato insieme al Soccorso Alpino nelle operazioni di recupero di un escursionista ferito in seguito ad una caduta nella zona del Torrione Fiorelli, una palestra di roccia per chi pratica l’arrampicata.

Fortunatamente, la persona soccorsa avrebbe riportato solo lievi traumi.